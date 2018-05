1 op de 3 oproepen naar 112 nutteloos

Het afgelopen jaar was bijna een op de drie oproepen die binnenkwamen bij de 112-noodcentrales nodeloos. Het ging om 29 procent van de oproepen. Het gaat wel om een verbetering tegenover de vorige jaren, want in 2015 was dat nog 37 procent en in 2016 32 procent. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bezorgde de cijfers aan parlementslid Philippe Goffin (MR), zo schrijft De Tijd.

De daling zou volgens Jambon te maken hebben met het stijgende gebruik van smartphones. 'Broekzakoproepen' naar de noodcentrale komen daardoor veel minder vaak voor. Daarnaast is de daling volgens de minister ook toe te schrijven aan de informatiecampagnes die duidelijk maken dat het noodnummer enkel dient voor echte noodsituaties.

In 2015 waren er 1,06 miljoen noodoproepen, in 2016 1,1 miljoen. Voor 2017 is het nog wachten op de cijfers. Vandaag zijn er al meer oproepen via 112 dan via de oude 100 (voor dringende geneeskundige hulp en brandweerhulp). De overheid promoot echter nog zowel het noodnummer 112 als 101. Omdat wie de 112 alleen belt voor politiehulp toch nog wordt doorverwezen naar een 101-centrale en er dus tijd verloren gaat. Een 'interactief keuzemenu', dat in de steigers staat, moet dat oplossen.