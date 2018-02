1 op de 3 laat zeker 200.000 euro na

Een op de drie Vlamingen laat meer dan 200.000 euro na aan zijn erfgenamen. Bij slechts 7,9 procent gaat het om meer dan 500.000 euro. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse belastingdienst, die sinds 2015 bevoegd is om successierechten te innen, schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg vandaag.

Net geen 10 miljard euro. Zo groot was het belastbare vermogen dat de Vlamingen in 2016 nalieten aan erfgenamen. Het gaat om 5,63 miljard euro aan roerend vermogen zoals spaargeld of beleggingen en 4,32 miljard euro aan onroerend vermogen (vastgoed).

Hoe ouder Vlamingen worden, hoe groter de erfenis die ze nalaten. Die logica geldt tot hun 80ste. Daarna gaat het financieel bergaf. Dat heeft wellicht te maken met de stijgende verzorgingskosten in Vlaanderen, klinkt het.

De trend geldt vooral voor vrouwen. "Een mogelijke verklaring is dat het om een generatie gaat die zelf weinig vermogen heeft opgebouwd omdat het gezin met de man als enige kostwinner toen nog de norm was", zegt Kris De Sagher, woordvoerder van de Vlaamse belastingdienst.