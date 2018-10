1 op de 3 gevangenen gebruikt drugs

Een derde van alle ­gedetineerden in de Vlaamse gevangenissen gebruikt drugs tijdens hun opsluiting. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Opvallend: zes procent van de gevangenen die vóór hun opsluiting geen drugs gebruikten, doen dat nu wel.

De cijfers komen uit een grootschalig onderzoek van criminologen Louis Favril en Freya Vander Laenen van de Gentse universiteit. Ze ondervroegen de gedetineerden van vijftien gevangenissen, tussen oktober 2015 en mei 2016. Een vierde van de gedetineerden - 1.326 om precies te zijn - was bereid anoniem een vragenlijst in te vullen. Uit de resultaten blijkt dat 34,8 procent, ofwel 462 ondervraagden, effectief drugs heeft gebruikt in de gevangenis.

Onderlinge verschillen

Er zijn wel grote verschillen tussen de gevangenissen onderling. In sommige gaat het slechts om 13,5 procent, maar in andere instellingen loopt dat op tot 44,3 procent. Er blijken weinig verschillen tussen mannen en vrouwen. ­

Gevangenen die drugs gebruiken, zijn meestal jonger dan niet-gebruikers, en ze hebben vaker de Belgische nationaliteit. De onderzoekers adviseren om vroegtijdig te screenen als een gevangene aan zijn straf begint.