1 op de 20 zit slaperig achter het stuur

In één op de twintig autoritten in ons land, zit een slaperige bestuurder achter het stuur. Dat blijkt uit een nieuwe studie van VIAS. Met de zomervakantie in het vooruitzicht wil het verkeersinstituut daarom iedereen waarschuwen die met de auto op reis vertrekt. Want slaperigheid achter het stuur is een belangrijke oorzaak van ernstige verkeersongevallen.

Bij één rit op de twintig zegt de bestuurder dat hij slaperig is. Maar in sommige omstandigheden zitten er nog meer vermoeide mensen achter het stuur.

Bestuurders die het afgelopen jaar een ongeval of bijna-ongeval hadden, hebben bijvoorbeeld meer kans om moe aan het rit te beginnen. Vijftien procent van hen geeft namelijk aan dat ze slaperig waren.

Ook de leeftijd speelt een rol. Bij jongeren tussen achttien en dertig jaar, wordt veertien procent van de ritten afgelegd door een slaperige bestuurder.

180 kilometer

Hoe langer de rit duurt, hoe meer bestuurders die tekenen van slaperigheid vertonen. Bij ritten tussen de 60 en 120 kilometer, zit één op de tien bestuurders slaperig achter het stuur. Is de rit 180 kilometer of langer, dan zijn dat er zelfs één op de zeven.

Ook het tijdstip van de rit bepaalt de vermoeidheid. ’s Avonds en ’s nachts zitten er meer slaperige mensen achter het stuur. Tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends is één op de acht bestuurders moe.

Grootste kans

Herken jij jezelf in het volgende scenario? Dan heb je volgens VIAS de grootste kans om slaperig achter het stuur te kruipen.

“Een jonge persoon die minder dan acht uur heeft geslapen en in de voorbije twaalf maanden een ongeval of bijna-ongeval heeft veroorzaakt, rijdt rond middernacht met een auto over een lange afstand. Hij of zij heeft een slechte slaapkwaliteit voorafgaand aan de rit en voelt zich vaak slaperig overdag”.

Ernstige ongevallen

VIAS benadrukt dat het erg belangrijk is om voldoende uitgerust aan je rit te beginnen. Slaperigheid is namelijk de oorzaak van twintig procent van alle ernstige verkeersongevallen. Dat zijn er evenveel als ongevallen door rijden onder invloed van alcohol.

Hier vind je enkele tips om zonder slaperigheid achter het stuur te zitten.