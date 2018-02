1 op de 10 winkels staat leeg

In 2017 is de leegstand van handelspanden in ons land voor het tiende jaar op rij gestegen. Dat blijkt uit een studie van retailonderzoeksgroep Locatus. Op de eerste dag van het nieuwe jaar stonden 21.027 winkelpanden leeg, 858 meer dan aan de start van 2017.

De stijging heeft betrekking op zowel het aantal verkooppunten dat leegstaat, als op het aantal vierkante meters. Wel zijn er wat regionale verschillen: Wallonië is koploper met 11,6 procent leegstand, gevolgd door het Brussels Gewest (elf procent) en Vlaanderen (9,3 procent).

Gekeken per provincie kan ook overal een stijging genoteerd worden. Enkel Vlaams- en Waals-Brabant vormen een uitzondering, waar de leegstand in beide gevallen met 0,2 procent is afgenomen.

Shoppingcentra

Locatus noemt het vooral problematisch dat de leegstand van shoppingcentra (zes à zeven procent) opvallend lager is dan die in de hoofdwinkelgebieden (winkelgebieden in een woongebied met 100 tot 400 winkels in de detailhandel) en de kernverzorgende centra (winkelgebieden in een woongebied met vijf tot honderd winkels in de detailhandel). Daar ligt de leegstand een pak hoger, met respectievelijk zeventien procent en vijftien procent.