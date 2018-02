1 op de 10 vrouwen heeft endometriose

De Amerikaanse actrice Lena Dunham komt naar buiten met een opmerkelijke getuigenis. Ze laat haar baarmoeder verwijderen omdat ze al tien jaar kampt met chronische pijn in de buik, endometriose heet dat. Eén op de tien vrouwen lijdt daar aan, maar slechts een zeer kleine minderheid laat de baarmoeder weghalen

Lena Dunham, bekend van de serie Girls, lijdt aan endometriose, een ziekte waarbij het slijmvliesweefsel uit de baarmoeder woekert op andere plaatsen in het lichaam, bijvoorbeeld op de eierstokken of in de darmen. De actrice had zoveel last van ontstekingen dat ze haar baarmoeder liet weghalen. Ook VTM NIEUWS-journaliste Valerie Reynaerts kampt met de ziekte en heeft last van ondraaglijke pijn.

Een op de tien vrouwen lijdt, soms zelfs zonder het zelfs te weten, aan endometriose. De oorzaak van de ziekte is voorlopig niet bekend. Echt genezen is dus niet mogelijk. De dokters kunnen hooguit de pijn bestrijden, de patiënt een hormonenbehandeling geven of het slijmvliesweefsel operatief verwijderen. Maar als ook dat niet lukt, blijft maar één optie over: de baarmoeder weghalen.