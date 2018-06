"1 op de 10 op intensieve te lang in leven"

Een op de tien patiënten op intensieve zorg wordt te lang in leven gehouden, geven zorgverleners aan in een studie van het UZ Gent. Dat schrijft De Standaard.

Een grootschalige studie onder leiding van de UGent en het UZ Gent analyseerde 68 afdelingen intensieve zorg in Europa en de Verenigde Staten, waaronder dertien in België. Bij tien procent van de patiënten vonden minstens twee zorgverstrekkers dat de zorg te ver werd doorgedreven. De helft van hen is ervan overtuigd dat ook de patiënt zelf of de familie dat vindt.

Lijden

"Niet alleen het lijden van de pa­tiënt wordt onnodig verlengd, te vergaande zorg verhoogt ook het risico op extra moeilijke rouw­verwerking bij de naasten en op burn-out bij zorgverleners", zegt Benoit.

"Het gaat om een verlamming van het beslissingsproces. Het is zeker niet de bedoeling om iemand de kans op herstel te ontnemen. Maar soms moet de arts samen met de patiënt, de familie en het zorgteam vroeger beslissen om niet verder te behandelen en te kijken naar het comfort van de patiënt."