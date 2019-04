1 op de 10 Belgen veroorzaakte ongeval of bijna-ongeval door gsm-gebruik achter het stuur

1 op de 10 Belgen veroorzaakte al een ongeval of bijna-ongeval door zijn gsm-gebruik achter het stuur. Dat laat verkeersinstituut Vias weten op basis van een enquête in elf Europese landen. “Ons verkeer wordt steeds drukker. Dat uit zich meer en meer in agressief en onaangepast rijgedrag. Bron van vele (bijna) ongevallen is onoplettendheid.” Zegt Karin Genoe, CEO van Vias.

Andere weggebruikers beledigen achter het stuur, hevig claxonneren, bewust bumperkleven of zelfs uit de auto stappen om het ‘uit te klaren’. Al deze gedragingen komen steeds vaker voor in ons land, zelfs meer dan in andere Europese landen. Een ander verontrustend fenomeen is dat 1 op de 10 Belgen al een ongeval of bijna-ongeval had door zijn gsm achter het stuur te gebruiken. Deze resultaten komen uit een nieuwe enquête in 11 Europese landen uitgevoerd door la Fondation Vinci Autoroutes. Vias institute verspreidt de resultaten hiervan in ons land.

Verkeer wordt steeds agressiever

63% van de Belgen gebruikt hevig zijn claxon om zijn ongenoegen kenbaar te maken (tegenover 53% in 2017). Enkel de Spanjaarden (66%) doen dit nog vaker dan wij.

Bijna 6 op de 10 Belgische bestuurders (59%) vloekt tegen een andere bestuurder (tegenover 52% in 2017). Enkele de Grieken en de Italianen doen het slechter als wij.

Het is in ons land dat dit gedrag het hardst gestegen is. Nog erger: steeds vaker stappen mensen uit de wagen om verhaal te halen tegen een andere bestuurder. In ons land stapt 15% uit de auto ‘om het uit te klaren’ (tegenover 10% in 2017).

Eén derde van de Belgische bestuurders (31%) zegt wel eens bewust te bumperkleven (ten opzichte van 26% in 2017) bij een bestuurder die hen enerveert. In Griekenland doet zelfs 1 op 2 bestuurders dat (51%).

Voor alle soorten onaangepast gedrag zien we op Europees vlak dat het de laatste 2 jaar in bijna alle landen toegenomen is. Dat is in ons land niet anders.

1 op 3 leest mails of sms achter het stuur

De helft (50%) van de Belgische bestuurders geeft aan te telefoneren met een handenvrij systeem waarbij de gsm verbonden is via Bluetooth. 2 jaar geleden was dat nog maar 42%. Hoewel handenvrij bellen toegelaten is, kan ook een handenvrij telefoontje de bestuurder afleiden.

Ondanks alle sensibiliseringscampagnes zegt 21% van de Belgische bestuurders wel eens te bellen met de gsm in de hand. Dat is natuurlijk wel verboden door de wegcode. Het is een lichte daling ten opzichte van 2 jaar geleden.

Toch is er nog een groot verschil met Nederland (15%) en Groot-Brittannië (11%), waar dit gedrag het minst voorkomt van alle bevraagde landen.

Bijna 1 op 3 (31%) van de Belgen geeft aan dit gedrag te stellen. Na Polen (33%) doen we het daarmee op Europees vlak het slechtst.

1 op de 10 heeft ongeval of bijna-ongeval door gsm

11% van de Belgen geeft toe een ongeval of bijna-ongeval gehad te hebben waarvan de gsm de oorzaak was. Dat is een grote stijging ten opzichte van 2018, toen gaf slechts 6% van de Belgische bestuurders dit aan.

1 op de 2 stelt zijn GPS al rijdend in

We laten ons niet alleen afleiden door de gsm in de wagen. 49% van de Belgische bestuurders stelt zijn navigatiesysteem al rijdend in. We doen het daarin slechter dan het Europees gemiddelde (43%).

Je kan nochtans perfect op voorhand je gewenste locatie ingeven. Dat is het veiligste, want je navigatiesysteem al rijdend instellen zorgt ervoor dat je je aandacht verslapt voor wat er op de weg gebeurt.

Belgen hebben toch goede reputatie in Europa

Belgen zijn best wel streng voor zichzelf: 21% van de Belgen kleeft zichzelf één of meerdere negatieve adjectieven op. Dat is het hoogste percentage van alle bevraagde landen.

Ondanks deze zelfinschatting hebben de Belgische bestuurders een goede reputatie in de ogen van de andere Europese bestuurders. 45% van de andere bestuurders wijst hen op zijn minst 1 positief adjectief toe. Zo vindt 18% van de Europeanen de Belgische bestuurders hoffelijk, en 17% vindt ze kalm.

Karin Genoe, CEO Vias institute: “Ons verkeer wordt steeds drukker. Dat uit zich meer en meer in agressief en onaangepast rijgedrag zoals bumperkleven en verbale agressie. Bron van vele (bijna) ongevallen is onoplettenheid. Dit wordt vaak veroorzaakt door het gebruik van de gsm achter het stuur, maar ook door andere handelingen zoals het instellen van de GPS tijdens het rijden. Deze twee fenomenen komen steeds vaker voor en verdienen onze aandacht. We moeten de bestuurders blijven sensibiliseren over de gevaren die door dit gedrag kunnen ontstaan.”