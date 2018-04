1 op 5 heeft geen job en wil er ook geen

Meer dan een vijfde van de Belgen werkt niet én is ook niet op zoek naar een baan. “De overheid moet daar dringend iets aan doen”, vindt professor Arbeidseconomie Stijn Baert (UGent). Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Slechts 4,3 procent van de Belgen is actief op zoek naar werk. Maar volgens professor Baert worden heel wat Belgen weggelaten in de werkloosheidscijfers: zij die niet werken en geen werk zoeken, hoewel ze dat zouden kunnen. Het gaat daarbij om ontmoedigde werklozen, huismoeders en -vaders, zieken, bruggepensioneerden en mensen die met vervroegd pensioen zijn.

22.9 procent inactieven

Deze inactieve Belgen, tussen 25 en 64 jaar, betekenen maar liefst 22,9 procent van de bevolking. Een hoog percentage, stelt de professor. "In Nederland gaat het om 17,9 procent, in Duitsland om 16 procent. Zelfs Frankrijk, dat absoluut geen gidsland is, doet beter, met 20,4 procent."

Toch zijn er mogelijkheden genoeg om dat cijfer naar omlaag te krijgen. De opties van Baert zijn bijvoorbeeld investeren in kinderopvang, afschaffen van brugpensioenen, niet kwistig omspringen met het label 'zwaar beroep' en langdurig zieken die begeleid worden in hun zoektocht naar werk, maar die weigeren, te sanctioneren. "Je moet niemand in een job forceren, maar vandaag verliezen Belgen die een gesprek weigeren maar zo'n vijf procent van hun uitkering voor één maand”, zegt hij.