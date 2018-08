1 op 3 jongeren had al seks tegen zijn wil

Eén op de drie jongeren tussen zestien en 24 jaar heeft al ooit seks gehad tegen zijn of haar wil. Dat blijkt uit de grote jongerenpeiling bij bijna 2.500 jongeren in opdracht van VTM NIEUWS, Het Laatste Nieuws en TagMag.

Jongeren voelen zich vaak onzeker over seksualiteit en kunnen moeilijk een onderscheid maken tussen wat wel en niet oké is. Volgens seksuologen moet er daarom meer gepraat worden over seks. Scholen spelen daarin volgens hen een belangrijke rol. Want seksuele opvoeding staat wel in de leerplannen, maar er is te weinig controle. Leerkrachten bepalen vooral zelf hoe ze het vak invullen.

"Uit cijfers blijkt dat vier op de tien jongeren geregeld onzeker is tijdens seks. Ik denk dat dat te maken heeft met de communicatie errond", zegt Wim Slabbinck aan VTM NIEUWS. "Fijne seks betekent ook dat je communiceert over wat je fijn vindt. En net die communicatie kan op school aangeleerd worden door vorming die jammer genoeg nog niet voor handen is."