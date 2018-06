1 op 3 huizen in Moelingen onder water

De inwoners van het dorp Moelingen, in Voeren, zijn al sinds gisteravond continu aan het opruimen en poetsen. Gisteren overstroomde de rivier de Berwijn, door de hevige regenval. In meer dan 100 huizen liep het water binnen. Het dorp zelf is nog steeds afgesloten voor alle verkeer.

Het water is grotendeels weggetrokken uit de straten van Moelingen. Maar wat er overblijft is smurrie. In meer dan 100 huizen liep het water gisteren namiddag binnen. Da's ongeveer in één op de drie.

Op sommige plaatsen heeft het water tot anderhalve meter hoog gestaan. Daar zijn meubels en andere huisraad vernield. De gemeente plaatst containers waar mensen hun spullen naartoe kunnen brengen.

"Nooit meegemaakt"

De burgemeester van Voeren, Huub Broers (N-VA), heeft naar eigen zeggen nog nooit zo'n overstroming meegemaakt. "Dit was veel erger dan de overstroming in 1998. De stroming was zo hard, er was niets tegen bestand. Ik zag zware bloembakken die 100 meter verder gesleept werden."