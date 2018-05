1 op 20 rijdt zwart op net MIVB

Bij controles op zwartrijden door de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB bleek vorig jaar meer dan vijf procent van de reizigers zwart te rijden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de MIVB.

De MIVB controleerde vorig jaar 1,45 miljoen reizigers, tegen 1,4 miljoen een jaar eerder. Als gevolg werden 82.260 pv's voor zwartrijden opgesteld, tegen 59.186 in 2016. Dat resulteerde in een percentage van 5,6 procent zwartrijders (de zogenaamde zichtbare fraude): duidelijk hoger dan de 4,15 procent in 2016.

Een hoog cijfer, erkent men bij de MIVB. En dat ondanks de fysieke barrières tegen zwartrijden zoals de poortjes in de metrostations of het vooraan instappen bij de bus, en de jaarlijkse sensibilisering.

De pv's leverden de MIVB meer dan vijf miljoen euro aan geïnde boets op. De MIVB haalde vorig jaar de kaap van vierhonderd miljoen ritten: een record en acht procent meer dan een jaar eerder. Vooral het aantal gewone en schoolabonnementen steeg. Ook de inkomsten stegen, maar minder sterk dan het aantal ritten: met drie procent tot meer dan 269,3 miljoen euro.