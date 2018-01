1 januari 2018: dit verandert vandaag

Naar goede gewoonte zijn er bij het begin van de maand een aantal zaken in ons dagelijks leven die veranderen. Ook in januari is dat het geval. Omdat januari ook een nieuw jaar inluidt, zijn er heel wat wijzigingen. Een overzicht van een aantal belangrijke veranderingen.

40 tot 45 euro meer loon door taxshift

De taxshift stuwt de lonen van alle werknemers in België vanaf 1 januari 1,5 procent tot 3 procent hoger. Per maand betekent dat een extra 40 à 45 euro. De regering-Michel voerde begin vorig jaar de taxshift in, met de bedoeling om meer jobs te creëren en werken aantrekkelijker te maken.

Aardgas mogelijk duurder in 2018

Aardgas wordt in 2018 mogelijk iets duurder voor Vlaamse gezinnen en kmo's. Dat blijkt uit de distributienettarieven van energieregulator Vreg. De regulator verwacht wel dat de totale energiefactuur voor gezinnen zal dalen, omdat elektriciteit iets goedkoper uitvalt.

Bieren AB Inbev duurder

Brouwer AB Inbev trekt de prijs van zijn bieren gemiddeld met 3,04 procent op. De prijsverhoging geldt voor het hele assortiment, zoals onder meer Jupiler, Stella Artois en Leffe. Voor de horeca-uitbaters komt er 3,12 procent bij en voor de grootdistributie, de winkelketens, 2,83 procent.

Elektriciteitsprijs lager

De Vlaamse energieheffing, die in de plaats komt van de zogenaamde Turteltaks, daalt voor een gemiddeld Vlaams gezin in 2018 tot negen euro per jaar. Een gezin met een gemiddeld verbruik zal voortaan vier euro meer moeten betalen aan groenestroombijdrage. Daarnaast blijft er een beperkte energieheffing bestaan. Die zal niet langer 100 euro per gezin bedragen, maar 5 euro. 280.000 gezinnen met een sociaal tarief moeten geen heffing betalen

Kilometerheffing: meer tolwegen, hogere tarieven en variabele boetes

Vanaf 1 januari breiden Vlaanderen en Wallonië hun betalende tolwegennet uit waarop de kilometerheffing voor de vrachtwagens van meer dan 3,5 ton van toepassing is. De tarieven per kilometer zullen in Wallonië stijgen voor alle vrachtwagencategorieën, in Brussel en Vlaanderen enkel voor de categorie Euro 5. Voorts verandert ook het boetesysteem, met vanaf 1 januari een variabel tarief afhankelijk van de ernst van de overtreding.

Lage-emissiezone in Brussel

Vanaf 1 januari geldt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een lage-emissiezone. Vanaf 2018 kunnen dieselvoertuigen zonder Euronorm of met de norm Euro 1 niet meer rondrijden in Brussel. De jaren nadien worden de normen verstrengd. Vanaf 2019 gelden de beperkingen ook voor benzinevoertuigen zonder Euronorm of met Euro 1, net als dieselvoertuigen met Euro 2.

Vervroegd pensioen strenger geregeld

Vervroegd op pensioen gaan wordt vanaf 1 januari 2018 opnieuw wat strenger geregeld. Voortaan zal de werknemer 63 jaar moeten zijn en 41 loopbaanjaren op de teller moeten hebben. Dit jaar was dat nog 62,5 jaar en 41 loopbaanjaren.

Ziekteverzekering geïnterneerden

Geïnterneerden krijgen vanaf 1 januari een ziekteverzekering, die betaald wordt door het Riziv. Het remgeld wordt betaald door de FOD Justitie. Tot nu hadden geïnterneerden geen verzekering, maar werden ze verzorgd door zorgverleners die door Justitie werden betaald. Dat systeem blijft wel nog gelden voor vreemdelingen zonder recht op verblijf.

Na 2 weken uitkering voor zieke zelfstandige

Zelfstandigen die ziek vallen hebben vanaf 1 januari al na twee weken recht op een uitkering van hun ziekenfonds. Voorlopig hebben zelfstandigen en meewerkende echtgenoten pas na één maand recht op zo'n uitkering.

Honorarium huisarts stijgt

Het honorarium van een huisarts of specialist wordt op 1 januari 1,68 procent duurder. Maar omdat het remgeld, het deel dat de patiënt uit eigen zak betaalt, niet stijgt, wordt de raadpleging niet duurder.

Ook flexi-jobs voor handel

De flexi-jobs die al sinds 2015 bestaan in de horeca, worden vanaf 1 januari 2018 uitgebreid naar de kleinhandel. Daarnaast zullen ook gepensioneerden flexi-jobs kunnen uitvoeren. Wie in het systeem wil stappen, moet gedurende drie kwartalen minstens vier vijfde gewerkt hebben bij een andere werkgever. Zelfstandigen kunnen er geen gebruik van maken.

Geen medische voorwaarden meer voor geslachtsregistratie transgenders

Vanaf 1 januari moet een transgender persoon niet langer voldoen aan bepaalde medische voorwaarden om het geslacht en de voornaam officieel te laten aanpassen in het bevolkingsregister. Tot nu toe moest wie van geslacht wou veranderen zich laten steriliseren en een zware geslachtsverandering ondergaan. Dat strookt niet meer met de mensenrechten en is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Daling tarief vennootschapsbelasting

Het zag er even naar uit dat deze maatregel uit het Zomerakkoord niet voor 1 januari door het parlement zou geraken, maar de meerderheid raakte het uiteindelijk toch eens. Het belastingtarief voor bedrijven in ons land gaat vanaf 1 januari naar omlaag. Die maatregel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) moet de concurrentiekracht aanscherpen.

Identiteitskaart mogelijk duurder

Een nieuw jaar betekent ook een nieuwe indexering van de prijzen van de elektronische identiteitskaarten. Het gaat om de prijs die de steden en gemeenten aan de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken moeten betalen.

Of de lokale besturen de verhoging doorrekenen en een hogere of lagere prijs aanrekenen, hangt af van gemeente tot gemeente. Zo moeten gemeenten en steden voortaan 16 euro betalen voor de identiteitskaart, of 30 cent meer dan twaalf maanden eerder. De kids-ID slaat dan weer 10 cent op tot 6,40 euro.

Kwaliteitslabel voor Gentse studentenkoten

De stad Gent gaat vanaf januari 2018 studentenwoningen proactief controleren op woonkwaliteit en veiligheid. De koten krijgen dan een groen, blauw of rood label, dat ook op de website Kotatgent (kot.gent.be) zal worden gepubliceerd.

Brusselse huiskatten moeten gesteriliseerd worden

Eigenaars van Brusselse katten zijn vanaf 1 januari verplicht hun huisdier te steriliseren voor het zes maanden oud is. Enige uitzondering voor deze nieuwe wetgeving zijn de erkende kwekers voor voortplantingsdoeleinden. Dan moet de kat pas gesteriliseerd worden zodra deze niet meer bestemd is om te kweken.

Katholieke dopelingen krijgen "christelijke identiteitskaart"

Op 1 januari 2018 wordt de registratie van de doopsels in ons land ingrijpend gewijzigd, meldt de katholieke kerk van België. Elke katholieke dopeling krijgt vanaf 1 januari een "christelijke identiteitskaart".

Voortaan wordt een doopsel alleen en uitsluitend ingeschreven in het register van de parochie waar het plaatsvindt. Tot nu moest het doorgestuurd worden naar de parochie van de ouders. Vanaf 1 januari 2018 hoeft dat niet langer en wordt het register waar de doop plaatsvond het basisregister. In dit basisregister worden ook het vormsel, het huwelijk en het wijdingssacrament of de eeuwige geloften ingeschreven.

Luchtvaartmaatschappijen controleren identiteit passagiers aan gate

De luchtvaartmaatschappijen actief op Belgische luchthavens moeten vanaf 1 januari een "conformiteitscheck" uitvoeren. Dat betekent dat ze aan de gate, net voordat passagiers op het vliegtuig stappen, de identiteitspapieren van elke passagier vergelijken met zijn boarding pass.

Nieuwe verlofregeling voor Vlaamse ambtenaren

Vanaf 1 januari gaat een nieuwe verlofregeling in voor zowat 27.000 Vlaamse ambtenaren. Ze zullen niet langer onbeperkt vakantiedagen mogen opsparen en enkele verschillen tussen statutairen en contractuelen worden weggewerkt.

Minder bevoegdheden provincies

Vanaf 1 januari mogen de Vlaamse provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden meer uitoefenen. Jeugd, cultuur, sport, gelijke kansen en welzijn gaan naar de lokale besturen of het Vlaamse niveau, enkel de grondgebonden bevoegdheden blijven bij de provincies.

Ook fietsvergoeding voor gebruikers van speed pedelecs

Gebruikers van speed pedelecs hebben voortaan recht op een fietsvergoeding van maximaal 0,23 euro/km voor woon-werkverkeer. Die fietsvergoeding bestond al langer voor gewone fietsen.