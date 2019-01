1 dode en 3 zwaargewonden na ontploffing in Anzegem

In Anzegem zijn één dode en drie zwaargewonden gevallen bij een ontploffing in ramen- en deurenbedrijf Pouleyn, dat bevestigt de burgemeester aan VTM NIEUWS. De werknemers van de Ruimdienst Cannie uit Oostrozebeke raakten zwaar verbrand toen ze er een silo wilden leeghalen waarin gisteren een brand woedde.

De brandweer repte zich gisteren al naar het bedrijf Pouleyn nadat daar brand was ontstaan in één van de twee silo’s waarin houtkrullen zijn verzameld. De blussers waren een eind in de weer maar kregen de situatie snel onder controle. Ook de nazorg verliep kennelijk zoals het hoort. De directie van het bedrijf besloot om vandaag de silo te laten leeghalen door een gespecialiseerd bedrijf. Ze deed daarvoor een beroep op Ruimdienst Cannie uit Oostrozebeke.

Vier werknemers van dat bedrijf begonnen vrijdagmorgen aan de klus. Maar toen ze tussen de twee silo’s een luik openden, liep het helemaal verkeerd. In de silo was er nog bijzonder veel hitte. De toevoer van zuurstof zorgde voor vlammen die tot ver boven de silo’s uit kwamen.