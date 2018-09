1 dode bij ongeval in Nevele

Er zijn een dode en minstens drie gewonden gevallen bij een ongeval op de E40 in Nevele richting Oostende. Een vrachtwegen reed in op een file. De slachtoffers zaten in twee verschillende wagens. Over hun identiteit is nog niets bekend.

Het ongeval gebeurde om 12.50 uur. Momenteel zijn de hulpdiensten nog ter plaatse.

#E40 Door een ongeval in Nevele richting Oostende is de snelweg volledig versperd. Volg een omleiding: https://t.co/JCgkBg4FJk pic.twitter.com/BBdLRoCpmy — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 16 september 2018

Foto: Google Maps