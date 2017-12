1 dode bij hevig stormweer aan zee

Het hevige stormweer aan de kust heeft aan één persoon het leven gekost toen een torenkraan omwaaide. Dat bevestigt Geert Vanden Broucke, de burgemeester van Nieuwpoort. Het slachtoffer werd aangetroffen onder het puin. In Nieuwpoort werd ook het gemeentelijk rampenplan afgekondigd. Ook in Oostende veroorzaakte de storm al heel wat schade.

In de Meeuwenlaan in Nieuwpoort waaide een torenkraan op een appartementsgebouw en enkele auto's. Daarbij kwam één persoon om het leven. Verder raakte ook iemand zwaargewond en raakten twee anderen lichtgewond.

Het hele appartementsgebouw werd ontruimd. De zestig bewoners werden naar het cultureel centrum in de buurt gebracht. Ze kunnen vanavond nog niet terug naar huis omdat de betonnen gewichten van de kraan vannacht verwijderd worden uit het gebouw. De bewoners kunnen de nacht doorbrengen in een hotel.

Ook twee andere appartementsblokken, waar in totaal nog eens zo'n zestig mensen wonen, worden ontruimd. De bewoners worden uit voorzorg geëvacueerd zodat de gewichten veilig weggehaald kunnen worden.

Dezelfde kraan dreigde in november al eens om te vallen bij stormweer. Toen kon ze wel in stabiliteit gebracht worden.

Oostende

Nog voor de aftrap van de voetbalwedstrijd tussen KV Oostende en Racing Genk kwamen enkele dakpanelen van de tribune los in de Versluys Arena. De wedstrijd werd afgelast. In Oostende is ook de Kustbaan afgesloten en zijn enkele nadarhekken weggevlogen.