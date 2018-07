1 dag huwelijksreis en moeten vluchten van branden in Griekenland

Elien Claus en haar kersverse echtgenoot Laurens Van Riet vertrokken afgelopen week op huwelijksreis naar Griekenland. Het koppel was er nog maar één dag en moest al vluchten voor de bosbranden. "We hoorden overal knallen van auto's die ontploffen", vertelt Elien aan VTM NIEUWS. "We hadden echt schrik."

"Toen we aankwamen in het hotel en goed en wel boven waren om onze bagage in de kamer te zetten, hoorden we mensen schreeuwen", vertelt het getrouwde koppel. "We moesten snel naar beneden lopen. We zijn onmiddellijk gevlucht naar het water, waar we ons verstopt hebben achter een rots."

Van daaruit werden ze met een bootje naar een havenstadje gebracht, waar ze op een bus werden gezet richting de hoofdstad Athene. "We waren zo bang. We zagen overal vlammen en we werden omringd door vuur."

