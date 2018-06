1 controle op 3 betrapt tiener met alcohol

In aanloop naar het WK voetbal en het einde van de examens kondigde de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid extra alcoholcontroles voor jongeren aan. Toch werd bij bijna 1 controle op 3 een minderjarige betrapt. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Volksgezondheid wilde nagaan hoe makkelijk het is voor jongeren om aan alcohol te geraken. En ondanks de aangekondigde controles, bleek dat zeer makkelijk te gaan.

“We hebben vorige week in 67 gemeenten controles gedaan”, zegt Paul Van den Meerssche, hoofdinspecteur van de FOD Volksgezondheid. “In totaal voerden we 270 controles uit en we stelden daarbij 78 inbreuken vast. Bij ongeveer 30 procent van de controles werd dus alcohol geschonken aan minderjarigen. Dat is veel.”

Alcohol doorgeven

Maar niet alleen de nachtwinkels gaan in de fout. De controleurs stelde ook vast dat er heel wat oudere jongeren zijn die hun alcohol doorgeven aan minderjarigen.

De meeste controles gebeurde vorige week vrijdag. Heel wat jongeren vierden toen het einde van de examens. Volksgezondheid kreeg de hulp van enkele jongeren om de controles uit te voeren, omdat zij zich makkelijker kunnen mengen in een groep.

Volksgezondheid zal nog de hele zomer lang controles uitvoeren.