De Bilzenaren moeten opnieuw gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft de Raad Van State beslist.

Er is sprake van onrechtmatigheden in de stembureaus en honderden mensen zouden geen of niet de juiste oproepingsbrief gekregen hebben.

De auditeur van de Raad van State oordeelde begin april al dat de gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen ongeldig zijn. De Raad van State heeft dat oordeel dus gevolgd.

De Bilzenaren zullen wellicht op 15 juni op nieuw naar de stembus moeten. Dat is dan de derde keer in een half jaar tijd.