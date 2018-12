Karim Belhocine is bij RSC Anderlecht de tijdelijke opvolger van de gisteren ontslagen Hein Vanhaezebrouck, zo maakte de club maandag bekend. Belhocine was assistent van Vanhaezebrouck bij paars-wit, en krijgt op zijn beurt Jonas De Roeck als assistent-trainer in de komende twee wedstrijden, op bezoek bij Moeskroen (22/12) en thuis tegen Waasland-Beveren (27/12).