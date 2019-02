Belgische rugbyploeg gaat zwaar onderuit in Rusland

De Belgische mannenrugbyploeg heeft een zware nederlaag geleden in Rusland. In hun tweede wedstrijd van de Rugby Europe Championship verloren de Zwarte Duivels met 64-7. Bij de Belgen waren er heel wat afwezigen.

De Russen maakten van bij het begin van de wedstrijd hun favorietenrol waar en trokken meteen in de aanval. Met succes, want bij de rust stond het zowaar 33-7. De lijdensweg van de Duivels stopte niet in de tweede helft, waardoor Rusland uiteindelijk met 64-7 won.

Degradatie vermijden

Vorige week haalde België nog een eerste overwinning in deze competitie. In Brussel was het met 29-22 te sterk voor Duitsland. De Russen verloren hun eerste wedstrijd van Spanje.

De Duivels moeten nu vol aan de bak om degradatie te vermijden, want de rode lantaarn in de competitie speelt een barrageduel met de winnaar van de Rugby Europe Trophy, het niveau onder de reeks van de Belgen. Op 2 maart ontvangen de Zwarte Duivels Georgië.

Afwezigen

Hoewel België zijn eerste wedstrijd won, stonden er toch tien nieuwe namen op het veld. Dat komt omdat niet elke international toelating krijgt van de club om een interland te spelen.