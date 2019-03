Belg in Nieuw-Zeeland: “Kon kinderen niet van school halen omdat alles in lockdown was”

De Belg Joeri Dennen woont al 16 jaar in Nieuw-Zeeland. Zijn twee kinderen gaan naar school in Christchurch en hebben, net als de rest van de stad, een tijdlang in lockdown gezeten. Maar volgens Dennen is de gemeenschap in de stad erg hecht. “Iedereen helpt iedereen.”

De Belgische studente Florine Spaepen loopt stage in Christchurch. Ze woont tussen de twee moskeeën die aangevallen zijn. “Toen ik eind januari vertrok, zei iedereen me ‘je gaat naar het veiligste land ter wereld’. En dan gebeurt dit.”