"Bart De Wever zal na de verkiezingen moeilijk bondgenoten vinden"

Na de verkiezingen van 26 mei bondgenoten vinden zal moeilijk worden voor N-VA, zeker om het confederalisme in te voeren. Dat heeft CD&V-voorzitter Wouter Beke gezegd in VTM NIEUWS in een antwoord op N-VA- voorzitter Bart De Wever. Die zei gisteren op het nieuwjaarsfeest van N-VA dat hij het confederalisme wil invoeren. Bij confederalisme is er geen gemeenschappelijke grondwet meer tussen de verschillende gemeenschappen en gewesten.

Op de vraag of het vertrouwen in de N-VA weg is, zegt Beke: “Om samen te werken heb je bondgenoten nodig. Gisteren schoffeerden ze eerst de eerste minister, hun enige bondgenoot langs Franstalige zijde om tegelijkertijd te zeggen dat ze willen samenwerken. Het is het één of het ander: Je kan niet de stekker uit de regering trekken en tegelijkertijd zeggen dat je wil besturen.”

“Of ze na de verkiezingen van 26 mei nog partners zullen vinden om te besturen is een evaluatie die zij moeten maken. Wat het niet makkelijk maakt is dar ze enerzijds willen besturen zonder de PS en het confederalisme willen invoeren.."

"Ik heb enige ervaring met staatshervorming en daar is tenminste een tweederdemeerderheid voor nodig, bondgenoten aan Vlaamse en Franstalige kant. In plaats van bruggen op te blazen zoals ze de voorbije weken en maanden hebben gedaan zouden ze beter bruggen opbouwen mochten ze echt de intentie hebben om daar iets van te maken.”

Volgens Beke heeft N-VA het zich in de communautaire ambities wel erg moeilijk gemaakt. "Het is een beetje zoals met een hele ploeg de Mont Ventoux willen beklimmen en terzelfder tijd je eigen banden en die van je ploegmakkers leegsteken".