Bart De Pauw mag verzegelde enveloppe met klachten grensoverschrijdend gedrag dan toch niet inkijken

De enveloppe met gegevens en verklaringen van de vrouwen die bij de VRT-preventieadviseur klaagden over grensoverschrijdend gedrag van tv-presentator Bart De Pauw blijft voorlopig verzegeld. Dat heeft VTM NIEUWS vernomen uit goede bron.

De bewuste enveloppe werd verzegeld door de onderzoeksrechter en bevat onder meer notities van de gesprekken die de preventieadviseur voerde met werkneemsters die het gedrag van De Pauw aanklaagden.

Op 9 november 2017 maakte Bart De Pauw met een videoboodschap bekend dat de VRT hem na een samenwerking van 30 jaar had ontslagen. “In de nasleep van #MeToo zijn een aantal anonieme meldingen binnengelopen rond mijn persoon”, zei hij recht in de camera. De Pauw beklemtoonde dat het niet ging over fysieke aanrandingen. Volgens hem ging het vooral om flirterige sms’en.