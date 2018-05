Armand De Decker verlaat MR

Voormalig Senaatsvoorzitter Armand De Decker verlaat de Franstalige liberale partij MR. Dat zegt MR-voorzitter Olivier Chastel op Twitter. De Decker is eerder vandaag officieel in verdenking gesteld in het onderzoek naar het Kazachgate-schandaal.

De Decker (MR) is eerder vandaag door het gerecht in Bergen in verdenking gesteld voor ongeoorloofde beïnvloeding omwille van zijn rol in het dossier Kazachgate. De zaak achtervolgt De Decker al jaren en zorgde er voor dat hij zijn interne functies bij de MR moest opgeven. Nu vroeg zijn partij ook dat hij ontslag neemt uit alle verkozen mandaten, en aan die oproep geeft jij nu gehoor.

(Lees verder onder de tweet)

Armand De Decker n’est plus membre du @MR_officiel. Je viens de prendre acte de sa démission — Olivier Chastel (@OChastel) May 7, 2018

Wat is Kazachgate?

In 'Kazachgate' draait rond de manier waarop de wet op de verruimde minnelijke schikking in 2011 tot stand kwam en nadien door het gerecht werd toegepast. Kringen rond de Franse president huurden toen een team advocaten in om de gerechtelijke problemen van onder andere de steenrijke Kazachse zakenman Patokh Chodiev, in ons land van de baan te krijgen. Frankrijk wou namelijk een grote deal sluiten met Kazachstan.

Chodiev was toen de eerste om gebruik te maken van de minnelijke schikking in ons land, kort nadat die in sneltempo groen licht had gekregen in het parlement. Armand De Decker maakte deel uit van het advocatenteam, samen met de Franse advocate Catherine Degoul. Dat team wordt ervan verdacht lobbywerk te hebben uitgevoerd, De Decker zou daarbij zijn politieke functie hebben misbruikt.