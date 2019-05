Antwerp Giants pakken brons in Champions League

In de Champions League basketbal zijn de Antwerp Giants derde geworden. Ze klopten in de kleine finale het Duitse Bamberg met 58-72. Een straffe prestatie, want het was nog maar de eerste keer dat een Belgische basketbalploeg de Final Four van de Champions League in het basket bereikte.

De Giants speelden een ijzersterke wedstrijd en kwamen nooit in de problemen. Ze behielden altijd een comfortabele voorpsprong. Opnieuw een triomf voor de Antwerpenaren, eerder dit seizoen wonnen ze ook al de Beker van België.