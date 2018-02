Luk en Guga breken code stadhuis Oostende

In 'Alloo bij' bezochten Luk Alloo en Guga Baúl in Oostende ook het zaaltje waar Guga zijn eerste try-outs heeft gedaan: ‘t Oostends Variété Theater. Tot zijn ontsteltenis stelt Guga vast dat het pand volledig wordt afgebroken. “Dit theater is een mythische plek. Ik denk dat ik voor alle comedians en theatermakers spreek als ik zeg dat het enorm triest is dat deze zaal verdwijnt”. Dat laat Luk zich geen twee keer zeggen. Hij trekt met Guga naar het stadhuis, waar ze samen het Oostends patrimonium willen verdedigen bij burgemeester Johan Vande Lanotte. Zelfs een beveiligde deur houdt Luk en Guga niet tegen…