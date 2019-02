Je zou het haast vergeten, maar naast politicus is Jean-Marie Dedecker jarenlang judocoach geweest. 144 medailles behaalde hij en zijn atleten, een ongekend aantal voor onze Belgische Judoka's. En hij werd internationaal opgemerkt. "In 1997 werd ik benaderd door een ander land, door Engeland. Het heeft geen haar gescheeld of ik was weg. Maar ik ben gebleven voor Ulla Werbrouck.", vertelt Dedecker in de auto bij Luk Alloo. Luk Alloo op bezoek bij Jean-Marie Dedecker, vanavond om 21u45 bij VTM.