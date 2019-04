Alberto Bettiol heeft de 103de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De 25-jarige Italiaan van EF-Education First reed weg van de favorieten op de Oude Kwaremont en haalde het in zijn eentje op de Minderbroederstraat in Oudenaarde. Het was nog maar de eerste profzege voor Bettiol. Asgreen werd tweede, Kristoff won de spurt voor de derde plaats.

Bettiol kon z'n geluk na de aankomst niet op. Hij sprak van een ongelooflijke dag en noemde België het wielerland bij uitstek. Bekijk hierboven z'n reactie.