Ajax stunt opnieuw en gaat naar halve finales Champions League

Waar eindigt het Champions League-sprookje van Ajax? Niet in de kwartfinales. Na het mirakel van Bernabeu (1-4), wervelden de Amsterdamse jonkies nu ook in Turijn: 1-2. Neen, ook met de nochtans opnieuw scorende Ronaldo wint Juventus straks het kampioenenbal niet. Stuntploeg Ajax, het eerste team ooit dat de halve finales bereikt nadat het drie voorrondes moest afwerken, in de zevende hemel.

Op de eerste twintig minuten na, was Ajax gewoon de betere ploeg in het Juventus Stadium. Daar waar dit seizoen alleen Manchester United, met een nodige portie geluk, kon winnen. Met zijn 126ste goal in de Champions League, zijn 65ste in de knockout-fase, leek Ronaldo zich na de 1-1 in Amsterdam alweer te kronen tot de held. Op corner van Pjanic kopte hij binnen. Een vermijdbare goal, want het was De Ligt die Veltman omver liep waardoor CR7 ongestoord kon opveren. Na zijn twee kopbaldoelpunten tegen Atlético, schitterde de kop van Cristiano nog maar eens op het bal. Maar de vreugde van Juve was van korte duur. Van de Beek kreeg met het nodige geluk een schot van Ziyech voor de voeten en 1-1.

Wat Ajax opvoerde na de pauze, was straf. Héél straf, want waar Real Madrid dit seizoen een onsamenhangend zootje is, teren ze in Turijn op de minst gepasseerde verdediging. Wel, de keren dat dit ervaren ensemble compleet zoek werd gespeeld, was niet op één hand te tellen. De Oude Dame liep geregeld achter een ongrijpbare bal aan. Smullen van de Ajax-driehoekjes, opnieuw. Alleen de efficiëntie en het killersinstinct ontbrak, als we dan toch ook even kritisch moeten zijn. Het onnavolgbare trio Ziyech, Tadic en Neres liet na Juve sneller uit te tellen. Ondertussen ontpopte niet de weliswaar sublieme regisseur Frenkie De Jong, maar Donny van de Beek (21) zich tot de man van de match. Nóg een onversneden goudklomp. Met zijn heerlijke voetjes was hij betrokken bij haast elke aanval, met een afstandsknal was hij dicht bij een tweede goal.

Tot ‘Golden Boy’ en kapitein Matthijs De Ligt (19), de toekomstige topverdediger die straks bij Barça of Real speelt, daar was met zijn moment van glorie. Op een corner van Schöne veerde hij hoger op dan Rugani en Sandro om Szczesny dan toch het nakijken te geven. Ronaldo had het niet beter gekund. En keek ernaar als een boer met kiespijn. Cristiano probeerde wel, maar bevond zich heel matig omringd. Dit Juventus is te afhankelijk van Ronaldo, die dan nog gewoon goed speelde. Een wel teleurstellende Dybala was bij de pauze vervangen door Moise Kean, nog te groen achter de oren. Voor het eerst sinds 2010 (!) zal de Champions League het in de halve finale zonder Cristiano moeten doen.

De lefgozers van Ten Hag dachten bijwijlen iets te veel aan gallery play, zodat het nog spannend werd toen Blind in de zestien een bal tegen de hand gespeeld kreeg. Maar Turpin floot na een tussenkomst van de VAR niet, zodat de Amsterdamse trots voor het eerst sinds 1996 opnieuw in de halve finales van de Champions League zit. Na de scalp van de viervoudige winnaar in de laatste vijf jaar van de CL, Real, hebben ze nu ook die van ‘Mister Champions League’, Cristiano Ronaldo. Beiden geklopt in de eigen achtertuin. Een diepe buiging voor Ajax. In de halve finale wacht de winnaar van Manchester City versus Tottenham.

Nog deze statistiek, om de fans van Anderlecht er even aan te doen herinneren dat ze in een niet zo heel ver verleden wel meetelden: Juventus is voor het eerst sinds 1981-82 uit Europacup I/CL geknikkerd door een team dat niet tot een van de vijf topcompetities behoort. Dat was toen, jawel, paars-wit.