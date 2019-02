Ruth Beeckmans, Bruno Vanden Broecke en Matteo Simoni stelden gisterenavond hun nieuwste film 'Trio' voor in Antwerpen.

De film gaat over een escorte en twee halfbroers, al gaat de avond niet helemaal zoals gepland. De naam ‘Trio’ kon haast niet beter gekozen zijn. Het acteursdrietal Ruth Beeckmans (37), Matteo Simoni (31) en Bruno Vanden Broecke (44) nam niet alleen de volledige productie in handen, de drie zijn bovendien de enige acteurs in de prent.