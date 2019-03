Aalst Carnaval lokt 75.000 bezoekers

In Aalst trekken meer dan 259 carnavalsgroepen doorheen de straten, samen met 75.000 bezoekers. Zowat 290 agenten bewaken het evenement en de verkeerssituatie in het stadscentrum, waar vrije parkeerplaatsen schaars zijn. In de stoet wordt de draak gestoken met politici als Joke Schauvliege, maar ook andere actuele thema's duiken op.

De 91ste carnavalsstoet vertrekt zondagmiddag op het Statieplein in Aalst. Meer dan 150 losse en 71 ingeschreven groepen zorgen voor een kleurrijk en humorvol spektakel tot 20.30 uur vanavond. Op de Grote Markt en het Statieplein staan zittribunes en een platform voor mensen met een beperking.

Regisseur Jan Verheyen neemt zondag een scène op van "Viva Boma", de volgende film van FC De Kampioenen. De volledige cast neemt plaats op de praalwagen van carnavalsgroep De Lodderoeigen. Een aansluitend deel van die opnames volgt in april, wanneer de filmploeg op gelijkaardig weer zal moeten rekenen als zondag.

De stad Aalst raadt bezoekers aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De NMBS legt B-dagtrips in en De Lijn heeft een aangepaste uurregeling. Wie met de wagen komt kan niet rekenen op een parkeerplaats in het centrum en maakt best gebruik van de gratis park & ride van De Lijn en de provincie Oost-Vlaanderen.

Er zijn twee pendelbustrajecten, het ene vanuit het Wijngaardveld en het andere vanuit industriezone Erembodegem III.