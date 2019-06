45.000 Madrilenen verwelkomen Eden Hazard bij Real Madrid

Real Madrid spaarde donderdag kosten noch moeite bij de voorstelling van Eden Hazard. De Rode Duivel gaf in een korte reactie aan dat zijn kinderdroom in vervulling gaat.

"Hola a todos", begon Hazard, om nadien in het Frans verder te gaan. "Ik ga Frans praten omdat mijn Spaans vandaag nog niet zo goed is. Ik popel om eraan te beginnen en met Real veel titels te winnen. Het was als kind mijn droom en nu ben ik hier. Ik wil van dit moment genieten."

"We zijn Real Madrid en willen altijd meer titels", sprak voorzitter Florentino Pérez. "Onze coach Zidane krijgt volgend seizoen een schitterende ploeg. Ik wil het volgende al lang zeggen: Eden Hazard is speler van Real. Ik wil Chelsea ook bedanken, dat deze droom mogelijk maakte. Welkom bij Real, welkom thuis."

Het was een drukke dag voor Hazard:

Vanmorgen was er eerst de medische keuring:

Dan ging hij zijn contract tekenen:

Op het veld neemt hij de tijd om selfies te nemen en het logo te kussen: