40.000 lopers in 40ste editie 20km door Brussel

Klokslag 10.00 uur heeft koning Filip in het Jubelpark de start gegeven voor de 40ste editie van de 20 kilometer door Brussel. Zo'n 25 minuten eerder had de vorst ook al de start gegeven voor de handibikes die aan de loopwedstrijd deelnemen.

Aan de verjaardagseditie nemen zo'n 40.000 mensen deel, van 137 verschillende nationaliteiten, een record voor de 20 kilometer. 60 procent van de deelnemers maakt deel uit van één van de 650 groepen die lopen om geld in te zamelen voor een goed doel en 49 lopers nemen al voor de 40ste keer deel. Zij dragen een speciaal geel T-shirt met het opschrift 'TOURENSEMBLE'.

'Tour Ensemble' is het initiatief van het Brussels Gewest naar aanleiding van de Grand Départ, de start van de Ronde van Frankrijk in Brussel, begin juli.

In het Ter Kamerenbos zullen de lopers van de 20 kilometer visueel en sonorisch ondergedompeld worden in een sfeer van de Ronde. Nog in het Ter Kamerenbos zal de KBC DJ Music Tower Bridge de deelnemers ook muzikaal ondersteunen.

Verschillende folkloristische groepen duiken ook op langsheen het hele parcours, om de Belgische folklore te eren. In de tunnels van de Louizalaan wacht de lopers tenslotte nog een verrassing.