4 verdachten zonder buit gevlucht na plofkraak in Pelt

Na de plofkraak op een ING-kantoor in Pelt zijn vanochtend vier verdachten zonder buit in een voertuig gevlucht. Dat zegt het parket van Limburg. Rond 3.45 uur werd de buurt van het ING-kantoor op de Leopoldlaan opgeschrikt door een luide knal. De plofkrakers hadden springstoffen gebruikt in een poging de geldautomaat op te blazen.

(Lees verder onder de video)

Het gerechtelijk lab kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. Ook de ontmijningsdienst van het leger DOVO werd ingeschakeld. Intussen is het onderzoek overgedragen aan de speurders van de federale gerechtelijke politie van Limburg. De materiële schade beperkte zich tot het selfbank-gedeelte. Het bovenliggend appartement bleef gespaard.

De laatste plofkraak in Limburg gebeurde in Kinrooi op 8 augustus. Bij de plofkraak op een bankautomaat van KBC aan de Breeërsteenweg in Kinrooi werd toen ook geen buit gemaakt.