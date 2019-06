In het West-Vlaamse Harelbeke is een pleegkind afgelopen dinsdag verdronken in een opblaasbaar zwembad. Dat bevestigt het parket van Kortrijk.

Het ongeval gebeurde afgelopen dinsdag in de Spoorwegstraat in Harelbeke. Uit onderzoek bleek dat het kind is verdronken, er is geen kwaad opzet in het spel. Het kindje was eerder door de jeugdrechter geplaatst bij een vriendin van de moeder.