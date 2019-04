In Gent zijn zo'n 3.500 mensen geëvacueerd omdat er een verdacht pakket in de straat was gevonden. Het ging om een koffertje dat eerst tegen een boom stond, en achteraf tussen twee auto's werd teruggevonden. Een student alarmeerde de politie. Uit voorzorg werden zowel een gebouw van de Universiteit Gent als van de Gentse hogeschool als een basisschool geëvacueerd. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om het koffertje te onderzoeken, maar dat bleek leeg.