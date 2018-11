2 jaar president: dit waren Trumps hoogtepunten

Twee jaar geleden werd Donald Trump verkozen als president van de Verenigde Staten. Voor zijn campagne deed hij grote beloftes, zoals een muur bouwen op de grens met Mexico en Obamacare afschaffen. Daarin is hij niet geslaagd, maar op buitenlands vlak liet hij zich wel opmerken. Zo was er de ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

In november 2016, net na zijn overwinning in de presidentsverkiezingen, vliegt Trump er meteen in met zijn “America first”-beleid. Hij belooft meer jobs en wil de Amerikaanse economie beschermen door importheffingen op onder andere staal en aluminium in te voeren.

(Meer onder de video)

Straffe uitspraken

Het immigratiebeleid van Trump is bijzonder streng. Mensen die het land willen binnenkomen, noemt hij beesten. Ook de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un daagt hij uit, door hem “little rocket man” te noemen.

(Meer onder de video)

Historische ontmoeting

Toch boekt Trump veel succes met zijn uitspraken. Voor het eerst in zeventig jaar is er een ontmoeting tussen een Noord-Koreaanse leider en een Amerikaanse president. Die ontmoeting is succesvol: Noord-Korea belooft zijn kernprogramma af te bouwen.

(Meer onder de video)

Twitter

Op Twitter is ‘The Donald’ vaak een ongeleid projectiel. Hij laat zich door niemand doen, zelfs niet door First Lady Melania Trump, geeft ze zelf toe. “Ik ben het niet altijd eens met zijn tweets, maar hij luistert niet altijd”, zegt zijn vrouw.