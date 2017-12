2 auto’s in brand en schoten in Antwerpse

In het Antwerpse zijn twee auto’s vlak na elkaar in brand gestoken. Bij het eerste incident zijn ook kogelinslagen gevonden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen aan VTM NIEUWS.

Het eerste incident vond plaats in Kalmthout rond 4.15 uur vanochtend. Daar vond de politie een brandende auto onder een carport en kogelinslagen in het aangrenzende huis aan. Enkele buurtbewoners hebben de schoten ook gehoord en hoorden nadien een auto met gierende banden wegrijden. In het bewuste huis was niemand aanwezig en dus vielen er ook geen gewonden.

Het labo is ter plaatse en onderzoekt de zaak. Zowel een branddeskundige en een ballistisch expert werden opgeroepen.

Niet veel later kreeg de politie een oproep van een brandend voertuig in Brasschaat, aan revalidatiecentrum De Mick. Daar vonden ze een uitgebrande, witte Volkswagen uit met een Nederlandse nummerplaat aan. Of die nummerplaat ook bij de wagen hoort, valt nog te betwijfelen. Of de twee incidenten aan elkaar gelinkt kunnen worden, is nog niet duidelijk.