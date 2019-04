In Munsterbilzen, een deelgemeente van Bilzen, in Limburg is een schietpartij geweest aan een bushalte. Dat bevestigt het parket. Er werd meerdere keren geschoten. 1 persoon raakte daarbij lichtgewond.

"Op dit ogenblik is de verdachte nog voortvluchtig. Het labo van de federale gerechtelijke politie is ter plaatse geroepen in de straten waar de feiten zich hebben afgespeeld. met oog op een sporenopname".

De slachtoffer is een man, hij kon nog zelf naar het ziekenhuis gaan.